Marie Colomb (Laëtitia) : Qui est la star de la nouvelle série de France 2 ?

L'affaire a bouleversé la France en 2011 au point de secouer la politique et la justice de l'époque. Laëtitia Perrais disparaît en janvier cette année-là. On découvre qu'elle a été enlevée, violée et tuée par Tony Meilhon, un multirécidiviste aujourd'hui condamné à perpétuité. Tout juste âgée de 18 ans, la jeune fille devient alors le symbole des violences faites aux femmes, bien avant le mouvement MeToo et la lutte contre les féminicides.

France 2 s'intéresse à ce fait divers terrible en lançant ce lundi 21 septembre 2020 une mini-série en six épisodes intitulée sobrement Laëtitia et réalisée par Jean-Xavier de Lestrade, librement inspirée du meurtre de l'adolescente. Il y dépeint sa jeunesse marquée par les violences de son père et ses placements en familles d'accueil tout en retraçant sa dernière journée, là où tout a basculé.

C'est une certaine Marie Colomb qui a été choisie pour interpréter Laëtitia, une jeune comédienne dont c'est le premier rôle principal à la télévision. Auparavant, elle a eu l'occasion de faire ses preuves au cinéma dans le film Un, deux, trois... de Mathieu Gari, sorti en 2014. Elle y jouait le rôle d'une strip-teaseuse qui devient une arnaqueuse après sa rencontre avec un braqueur qui sort de prison. Marie Colomb a ensuite été vue dans Merrick, un film de science-fiction réalisé par Benjamin Diouris en 2017. Elle y incarne une réfugiée qui doit protéger sa vie d'un terrible virus. Plus récemment, elle rejoignait le casting du film Vaurien, sélectionné en compétition officielle au Festival de Cannes 2020. Enfin, Marie Colomb est apparue dans des clips musicaux, notamment celui de A2 des rappeurs Caballero et Jean-Jass.

Si elle a confié avoir "eu peur de ne pas être à la hauteur" pour porter à l'écran l'histoire dramatique de Laëtitia Perrais, Marie Colomb a d'ores et déjà été saluée par les premières critiques.

Laëtitia à découvrir ce soir sur France 2, dès 21h05