Marie Dal Zotto (Mention particulière) en couple : son amoureux "super heureux et fier"

Les téléspectateurs vont enfin avoir droit à quelques nouvelles de Laura. En 2017, le public français tombait sous son charme lumineux dans le téléfilm Mention particulière de Christophe Campos... ou plutôt sous celui de son interprète, Marie Dal Zotto. Ca tombe bien : un deuxième volet de la saga est prévu au programme du lundi 10 mai 2021. Notre héroïne se frottera, cette fois-ci, à tous les travers de l'âge adulte, des premiers jobs aux rêves d'émancipation, en passant évidemment par la case amourette. Une sacrée piqûre de rappel pour la comédienne principale !

Jouer les élans du coeur ne devait pas être très compliqué pour la jeune grenobloise puisqu'elle est, elle-même, amoureuse. Interrogée à propos de sa jeune carrière par le magazine Télé 7 Jours, Marie Dal Zotto a assuré qu'elle bénéficiait du soutien sans faille de certains membres de son entourage. "Si je sais que je ne pourrai jamais poser le sac de mon handicap [elle est atteinte de trisomie 21, NDLR.], il me donne aussi la force de me battre. Ma famille, mes amis et mon amoureux m'acceptent ainsi, explique-t-elle. Il est super heureux et fier de moi. Il pense que j'arrive à ouvrir les portes et veut que je continue sur ce chemin."

Depuis ma naissance, rien n'est facile

Nous n'avons donc pas fini d'entendre parler d'elle ! Outre ses rôles dans Mention particulière auprès d'Hélène de Fougerolles et de Bruno Salomone - pour lequel elle a été récompensée du Prix du jeune espoir féminin Adam au Festival de La Rochelle en 2017 -, Marie Dal Zotto a récemment donné la réplique à Jean-Luc Reichmann dans un épisode de la série Léo Mattéï diffusé le 15 avril dernier sur TF1. "Jouer Laura représente une évasion parce que je peux exprimer tout ce que j'ai pu vivre par le passé, avoue la jeune femme de 33 ans. Elle doit prouver qu'elle est capable, elle doit tout faire pour réussir et être acceptée. Je lui ressemble beaucoup pour le côté volontaire. Depuis ma naissance, rien n'est facile. Etre handicapée, c'est un combat de tous les jours. Il faut prendre cette souffrance et la transformer en force." Pari réussi...

