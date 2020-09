Marie Garet "massacrée" : un message de sa mère intrigue...

Marie Garet en avait fini avec la télé-réalité. Depuis sa victoire en 2011 dans Secret Story 5, la jeune femme avait quitté ce monde et se concentrait sur sa carrière d'infirmière. Mais lundi 7 septembre 2020, un post Instagram a tout fait basculer. "Marie est décédée cette nuit", pouvait-on lire. Depuis, les internautes tentent de démêler le vrai du faux parmi toutes les hypothèses avancées par la blogosphère... La mère de Marie Garet a fini par prendre la parole.

En légende du même post qui l'annonçait morte, Marie Garet a réagi. La jeune femme, "outrée", a démenti ces informations : "Tout ce qui est décrit ci-avant et ci-après est totalement faux. Je suis hospitalisée oui, mais pour des raisons qui ne regardent personne. Je démens donc tous ces propos calomnieux et irai dès ma sortie déposer plainte contre aqua bike qui n'en est pas à son premier coup d'essai avec moi et mon entourage. Je vous demanderai donc svp de respecter ma famille, les enfants qui sont comme les miens et ma personne vous qui m'avez toujours suivie et soutenue." Un texte écrit juste en dessous de la phrase l'annonçant morte qui n'a d'ailleurs curieusement toujours pas été supprimée.

Et c'est en commentaire de cette étrange publication que la mère de Marie Garet s'est exprimée. "Toutes les publications concernant Marie sont fausses ! Ses téléphones ayant été volés", peut-on lire. Un message signé "la maman de Marie". L'ex-compagne de Geoffrey dans la Maison des Secrets ne serait donc pas l'auteure de ce démenti plutôt bizarre...

Marie Garet, victime de violences conjugales ?

Rappelons que, de son côté, le blogueur Aqababe avait apporté de nouvelles informations. Il assurait que Marie était bel et bien en vie, mais dans un sale état. "Oui, elle est actuellement en soins intensifs, dû au fait qu'elle s'est fait tabasser par son mec actuel. Hier, ils sont partis à la dune à Montpellier. Fin de soirée, il l'a massacrée, laissée pour morte inconsciente. C'est des meufs qui ont vu Marie et ont appelé les secours. La mère de Marie a donc appelé son mec et il lui a répondu : 'Je ne suis plus avec ta fille, je ne sais pas'", écrivait-il. À ces horreurs s'ajouterait le fait que Marie soit enceinte, selon des rumeurs.

Espérons que la jolie blonde est saine et sauve et rappelons qu'en France, le numéro pour les femmes victimes de violences conjugales est le 3919. Violence Femme Info vient en aide à celles qui subissent des violences sexuelles, psychologiques, du harcèlement, des mariages forcés et bien d'autres violences perpétrées par le conjoint.