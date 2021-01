Marie-Sophie Lacarrau a réclamé une petite fortune à France 2 avant de quitter la chaîne

Le 4 janvier 2021, elle est officiellement devenue LE nouveau visage de TF1. Mais avant de prendre la relève de Jean-Pierre Pernaut dans le Journal de 13h, Marie-Sophie Lacarrau a dû faire ses adieux à France 2, chaîne sur laquelle elle tenait un rôle assez similaire. Or, cette petite politesse ne se serait pas faite dans la joie ni l'allégresse. La journaliste a même été privée de son dernier numéro après quelques allers-retours au service des ressources humaines.

Marie-Sophie Lacarrau a quitté France 2 la tête haute. Mais elle aurait aimé partir les poches bien pleines. Comme le révèle le journal Le Parisien, l'animatrice aurait tenté, après avoir annoncé son transfert, de profiter d'un certain plan de départs volontaires en place jusqu'en 2022 histoire d'obtenir de larges indemnités. Une somme qui aurait pu atteindre les 160 000€, puisqu'elle collaborait avec la chaîne depuis 20 ans et qu'elle était présente sur plusieurs projets, dont l'émission Prodiges.

Ça m'a peinée de ne pas dire au revoir plus proprement

"Je suis partie vite et je le regrette, expliquait-elle le 8 novembre au Journal du dimanche. Ça a été un peu violent et surprenant. Ça m'a peinée de ne pas dire au revoir plus proprement." Aujourd'hui, Marie-Sophie Lacarrau ne souhaite plus commenter cette histoire. Et pour cause. En cas de transfert volontaire chez la concurrence, réclamer une telle somme est relativement mal vu. La journaliste a prévenu la chaîne le jeudi 17 septembre 2020. Il était prévu qu'elle présente une dernière fois le journal de France 2 le lendemain... jusqu'à ce que son onéreuse demande ne remonte aux oreilles de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions.

Marie-Sophie Lacarrau est apparue, pour la dernière fois, le jeudi 17 septembre sur France 2. Elle disait au revoir aux téléspectateurs en dévoilant des vidéos de bébés pandas... sans savoir qu'il s'agissait d'adieux. Un mal pour un bien, sans doute. Le 4 janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut était vissé devant son poste de télévision pour admirer sa consoeur. "Au début on la trouvait stressée, ce qui est normal parce qu'elle a une énorme pression, mais on la trouvait parfaite, a expliqué Nathalie Marquay dans TPMP. Elle était très bien, elle était dans le ton comme Jean-Pierre, elle était formidable, elle était pétillante... Ils ont gardé la même ligne." Le début d'une nouvelle aventure, riche en émotions...