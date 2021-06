Marie-Sophie Lacarrau en tenue de yoga : sa souplesse surprend !

Lundi 21 juin, c'est la Fête de la Musique mais aussi la Journée Internationale du Yoga ! L'occasion pour les adeptes de cette discipline ancestrale de partager leur amour pour ce sport. La journaliste Marie-Sophie Lacarrau, qui présente le Journal télévisé de 13H sur TF1 depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut, fait partie des fans de la discipline. Et en grande sportive, la présentatrice de 45 ans a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle dans une position totalement surprenante !

En effet, on y voit la journaliste tenir debout sur une jambe, tenant l'autre, écartée et bien tendue, à la force de son bras ! En tenue de yoga complète, la jeune femme est face à l'objectif, un sourire aux lèvres, les cheveux attachés en arrière et sans maquillage. Une photo très naturelle dans une position saugrenue qui a énormément plu aux followers de l'animatrice ! Car dans l'espace commentaires, les compliments fusent. "Bravo", "Très belle femme", "formidable", peut-on lire.

Marie-Sophie Lacarrau : le yoga, son arme secrète

Serait-ce grâce à la pratique quotidienne du yoga que Marie-Sophie Lacarrau réussit à garder son sang-froid et à rester zen ? Depuis qu'elle a repris le flambeau au JT de 13h de TF1, le 4 janvier 2021, la maman de Malo, 12 ans et Tim, 10 ans a dû faire face à de nombreuses critiques à propos de son journal télévisé, qualifié par certains de "vieillot".

Interrogée dans le podcast Femmes de télé de Télé-Loisirs, le 14 juin dernier, l'ambassadrice de l'association Un Enfant par la Main a pris la défense de son émission et a expliqué comment elle vivait ces jugements gratuits : "J'essaie de beaucoup me protéger par rapport à cela. Je ne vais pas lire tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit. Je veux me concentrer à ma tâche qui est de porter ce journal de 13h tous les jours. Avec une feuille blanche au départ et tout est à reconstruire chaque jour. J'adore ça, j'adore cette notion de labeur."

Voilà comment répondre aux mauvaises langues avec calme et sérénité !