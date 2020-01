Mariés au premier regard 2020 : La demande de la production pour ne pas spoiler

L'expérience Mariés au premier regard est une aventure intense. Après avoir passé plusieurs tests dans l'espoir de trouver une forte compatibilité, les candidats sélectionnés doivent se préparer pour se marier avec un ou une inconnu(e.) Ensuite, dans le cas où cela fonctionne, ils apprennent à se connaître et plus si affinités. Une fois le tournage terminé, les participants doivent tout faire pour cacher leur statut amoureux. Pour ce faire, la production leur fait une petite demande comme l'a confié Sarah, candidate de la saison 4 qui a débuté lundi 6 janvier 2020.

La belle brune, qui est gestionnaire de paie de 32 ans, a organisé une séance de questions/réponses sur Instagram. Et l'un des internautes lui a fait remarquer qu'elle ne portait pas d'alliance sur les photos, de quoi laisser penser qu'elle était célibataire. "On nous demande de les enlever pendant la diffusion, justement pour ne pas spoiler", a répondu Sarah. Il faudra donc encore patienter avant de savoir si elle a choisi Sylvain ou Rudy et si elle s'est mariée avec l'un des deux. Car on le rappelle, pour la première fois dans l'histoire de l'émission, une candidate avait le choix entre deux hommes. La raison ? Elle était compatible avec eux deux à 78%.

Sa fille de 6 ans et demi savait qu'elle allait participer à Mariés au premier regard 2020. "Je lui ai expliqué petit à petit (avec des mots d'enfants bien sûr). On parle beaucoup toutes les deux, elle comprend", a admis Sarah auprès de ses abonnés. Elle a ensuite assuré que sa participation ne lui faisait aucun tort à l'école : "Ils sont encore petits et ne regardent pas ces émissions. Tant mieux."