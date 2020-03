Mariés au premier regard 2020 – Mélodie en couple : elle a retrouvé l'amour

Dans le dernier épisode de Mariés au premier regard (M6) diffusé le 6 mars 2020, Mélodie a eu la surprise d'apprendre qu'Adrien, son mari dans l'aventure, avait choisi de divorcer. Quelques mois après le tournage de ce bilan, la jeune femme, qui avait eu beaucoup de difficultés à se laisser approcher, a fait des confidences à nos confrères de TVMag. Elle a notamment révélé qu'elle était de nouveau en couple.

"J'ai fait la rencontre d'un homme en fin d'année dernière. C'est quelqu'un qui, sans me connaître, a naturellement su avoir le bon comportement avec moi et me comprendre. Je me suis surprise à m'ouvrir assez rapidement à lui. Les conseils de Pascal de Sutter m'ont beaucoup aidée pour en arriver là", a annoncé Mélodie. La jolie brune est donc en couple avec un homme depuis quelques mois et tout laisse à penser qu'elle n'a pas rencontré avec lui les mêmes problèmes qu'avec Adrien.

Une séparation dont elle s'est vite remise, car elle a dû faire face à un drame. La jeune femme, dont la soeur, qui souffrait d'anorexie et de boulimie, est morte "quelques jours après le bilan", explique : "Ce divorce devenait bien peu de chose à côté de ce que j'étais en train de traverser avec ma famille. J'ai rapidement relativisé, pris conscience de l'importance de profiter de la vie et de profiter de mes proches. Je suis très vite passée à autre chose."

Mélodie est sortie enrichie de l'expérience Mariés au premier regard. D'abord, l'émission lui a permis de se rapprocher de son père : "J'ai été très touchée par les belles choses qu'il a pu dire à mon sujet face caméra. Tous les doutes que j'ai pu avoir pendant tant d'années et toutes ces choses qu'il ne m'exprimait jamais, je les ai enfin entendues. Aujourd'hui, notre communication s'est améliorée et nous nous sommes rapprochés."