Mélodie (Mariés au premier regard) "trahie" et en larmes : Adrien divorce

Le couple formé par Adrien (31 ans), conseiller financier, et Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières, a connu quelques péripéties dans Mariés au premier regard 2020. Les deux candidats compatibles à 74% ne vivaient pas cette expérience de la même manière. La belle brune était très pudique et souvent distante au départ, alors que son mari attendait qu'elle se montre soit plus tactile. Cela a créé quelques tensions, notamment durant leur voyage de noces et le dîner chez la famille du jeune homme.

Mais, après une petite discussion avec l'expert Pascal de Sutter, Mélodie s'est un peu plus ouverte à son mari. Des efforts remarqués par Adrien, qui a toutefois regretté qu'elle ne souhaite toujours pas l'embrasser et a commencé à craindre pour l'avenir, ne sachant pas où l'aventure les mènerait. Il attendait beaucoup de leur face-à-face avec les experts. Dans l'épisode de la semaine passée, sa nouvelle épouse a dit, sans hésiter qu'elle souhaitait rester mariée. Mais Adrien était moins sûr de lui, car juste avant, elle lui avait fait comprendre qu'il ne lui apportait pas encore la sécurité qu'elle recherchait. "Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de me faire confiance, pour moi, il n'y a pas d'avenir possible", a-t-il déclaré dans l'épisode du 2 mars. Il a ensuite annoncé son choix de divorcer à une Mélodie sous le choc ! "Je me dis que je me suis investie pour rien. Il a fait ça pour quoi ? À quoi bon attendre le bilan, à quoi bon attendre que je m'ouvre pour prendre cette décision ? Je me sens vraiment trahie", a-t-elle confié, en larmes. De son côté, Adrien a assuré qu'il avait une bonne image d'elle, mais qu'il avait écouté son coeur. "On n'a pas du tout le même rythme", a-t-il précisé.

Une fois la décision annoncée, Pascal de Sutter a assuré qu'Estelle et lui continueraient de suivre Mélodie pour l'aider à montrer le meilleur d'elle-même. Malgré sa déception, la jeune femme ne perd pas l'espoir de trouver l'amour un jour.