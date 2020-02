Mélodie et Adrien (Mariés au premier regard) : nouveau départ et frustration

Ce qui devait être un conte de fées a viré au cauchemar pour Adrien. Le conseiller financier de 31 ans a accepté d'épouser Mélodie (29 ans), gestionnaire de carrières. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2020 étaient compatibles à 74%. Mais depuis le début de l'aventure, de nombreux téléspectateurs se sont demandés s'ils étaient vraiment faits pour être ensemble. La jeune femme est très pudique dans ses émotions et son comportement et repoussait bien souvent son mari. Une situation qui a fini par le lasser. Lors du voyage de noces en Sicile, une dispute avait éclaté entre les deux candidats, car Mélodie avait confié qu'elle ne savait pas où ils en seraient dans six mois. A bout de souffle, Adrien n'avait pu retenir ses larmes une fois seul.

C'est donc dans une ambiance plus que glaciale que Mélodie et Adrien sont rentrés en France comme on a pu le découvrir dans l'épisode du 10 février. Chacun est parti de son côté, une déception pour le beau brun. Malgré tout, il a souhaité lui envoyer un message afin de dire le fond de sa pensée : "Je lui ai envoyé un message pour lui dire tout ce que je pensais de tout ça. Que moi non plus je n'acceptais pas quand elle était autoritaire avec moi, injonctive, quand elle me faisait des reproches. Je considère que j'ai suffisamment donné pour elle et qu'en retour, j'ai tellement peu de choses que les reproches au bout d'un moment, j'en ai ma claque. J'ai fait des efforts mais là, je crois que j'arrive vraiment à bout. J'ai vraiment de gros doutes sur un futur ensemble étant donné qu'on n'arrive pas du tout à s'accorder. J'ai sûrement des efforts à faire, mais elle en a aussi et il faut qu'elle le comprenne à un moment ou un autre."

Un dîner compliqué pour Mélodie

Il a bien fait de prendre cette initiative car cela a fait l'effet d'un électrochoc pour Mélodie. Elle a pris la décision de se rendre chez Adrien pour découvrir son univers. C'est donc pleine de détermination qu'elle est arrivée chez lui. Très vite, elle s'y est sentie à l'aise et a expliqué qu'elle pourrait vivre dans son appartement, s'il y avait plus de décorations. Le soir venu, ils se sont rendus chez le papa du candidat. Très vite, le sujet du voyage de noces a été abordé. Le papa d'Adrien et sa belle-mère l'ont rassurée en expliquant que ça n'a pas été le coup de foudre entre eux au départ. Ils ont tout de même constaté que les deux candidats n'avaient aucun rapprochement physique et l'ont fait remarquer aux principaux intéressés.

Alors que la famille d'Adrien était dans le conseil, Mélodie le prenait comme une attaque et se renfermait de plus en plus. Après que son beau-père lui a fait remarquer cette froideur, elle a expliqué que c'est parce qu'ils avaient abordé le sujet des rapprochements physiques. Elle a tout de même compris qu'Adrien souhaitait être rassuré et a promis de faire des efforts.

Un déclic grâce à Pascal de Sutter

Afin d'avancer, Mélodie a fait appel à Pascal de Sutter pour parler de son blocage. "J'ai peur d'être déçue, j'ai peur de l'échec, de m'être investie pour rien", a-t-elle notamment justifié sa froideur. Mais l'expert lui a fait comprendre qu'en se comportant ainsi, elle allait faire fuir Adrien. Il lui a ensuite fait faire un exercice pour l'apaiser, une délivrance pour la jeune femme.

A la suite de cela, elle a proposé à son époux de faire un tour en moto, car elle savait qu'il adorait ce moyen de locomotion. Et c'était l'occasion de se rapprocher un peu plus physiquement. "Je me sens bien à ce moment-là. Je suis beaucoup moins gênée de le serrer contre moi. Je me suis surprise à le faire. J'ai eu des gestes envers lui. (...) Je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Je suis plus à l'aise avec lui, je suis libérée d'un truc", a expliqué la jolie brune. Ce moment a également apporté une "lueur d'espoir" au jeune homme.

C'est donc plus complices que jamais qu'ils sont partis en week-end en Ardèche. Sur le chemin, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes goûts musicaux. Et ils se sont lâchés en chantant à tue-tête dans la voiture. Mélodie a même assuré qu'ils étaient en "symbiose" ou lui a mis de la crème solaire lors d'une virée à la plage. Les miracles existent. Adrien craignait tout de même que l'avenir ne soit pas rose, car ils ne se sont pas embrassés ou câlinés. Affaire à suivre...