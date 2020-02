Mélodie (Mariés au premier regard), son mariage avec Adrien : Décision étonnante

Les miracles existent. Alors que c'était mal parti entre eux, Adrien (31 ans), conseiller financier, et Mélodie ((29 ans), gestionnaire de carrières, étaient de plus en plus complices. La jeune femme a fini par baisser la garde après avoir eu une discussion avec l'expert Pascal de Sutter. Elle n'était en effet plus aussi distante qu'au début lors de leur week-end en Ardèche.

C'est donc heureux que l'on a retrouvé les candidats de Mariés au premier regard 2020, dans l'épisode du 24 février. Tous deux étaient très contents de leur week-end en amoureux. "Aujourd'hui, je n'ai pas de doute", a confié Mélodie. Elle l'a convié au restaurant afin de passer un autre bon moment avec lui. Et romantique qui plus est. Adrien espérait qu'il y aurait enfin un premier bisou entre eux. "Tu es super belle, je suis bouche bée", a-t-il lancé à sa femme, divine en robe longue fleurie, à son arrivée. Un jeu de séduction s'est installé naturellement entre eux. Le beau brun a vite expliqué à Mélodie qu'il remarquait ses efforts, mais qu'il espérait avoir un baiser. La jeune femme lui a malheureusement fait savoir qu'il aurait son baiser quand ce serait le moment. "Elle veut une relation platonique, je pense, mais ce n'est pas ma vision du couple", a-t-il regretté. Très vite, Mélodie s'est braquée, car elle pensait que son époux lui reprochait de ne pas avoir assez fait d'efforts. Adrien avait quant à lui l'impression qu'elle lui reprochait d'être trop pressant.

Malgré tout, Adrien ne comptait pas baisser les bras et a tout de même eu le droit à un câlin. Et c'est main dans la main qu'il est reparti avec Mélodie. Est ensuite venu LE grand moment : celui du choix. Avant de se retrouver devant les experts, le candidat ne savait pas s'il souhaitait rester marié. Mélodie, elle, était plutôt sereine. Après avoir découvert l'album de leur mariage, ils ont retrouvé Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Le jeune homme est revenu sur leur relation en dents de scie et a confié que, pour ne pas blesser sa belle, il avait parfois gardé ses rancoeurs pour lui. Les moments où elle disait des choses blessantes par exemple. Mélodie a admis auprès des experts qu'elle était gênée, car c'était allé vite. Mais elle a mis en avant le fait que, depuis, elle s'était ouverte. Elle a remercié son mari de ne pas l'avoir bousculée et lui a clairement dit qu'elle croyait en leur avenir, fait étonnant quand on sait qu'ils ne se sont toujours pas embrassés. Elle ne souhaitait donc pas divorcer et a expliqué qu'elle cherchait la sécurité. Quand on lui a demandé si elle l'avait avec Adrien, elle a hésité avant de répondre que c'était trop tôt pour le dire. Une déclaration pas vraiment appréciée par le candidat. "Je ne vois pas ce que je peux faire de plus", a-t-il confié au journaliste.

Cette nouvelle déception le poussera-t-il à divorcer ? La réponse dans l'épisode du 2 mars.