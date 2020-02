Mélodie (Mariés au 1er regard) : Sa soeur, décédée depuis, écartée du mariage ?

Le 24 février 2020, TVMag a sorti une interview exclusive de Mélodie, épouse d'Adrien dans Mariés au premier regard (M6). Dans celle-ci, la jeune femme révèle que sa soeur est morte après le tournage et que la production aurait "refusé" qu'elle assiste à son mariage. Approchée par Gala, cette dernière a réagi.

Le mot "refusé" utilisé par Mélodie a visiblement était une maladresse de sa part. Comme l'a fait savoir l'attachée de presse de l'émission Mariés au premier regard, il n'y a eu aucune interdiction de la part de la production de faire venir sa soeur à la mairie de Grans. "Vu la situation, il y a eu une discussion avec elle lorsqu'elle a émis le souhait d'inviter sa soeur. Et on lui a expliqué les difficultés que cela causeraient à sa petite soeur, au vu de son état de santé, de la logistique lourde d'un tournage de télévision, avec ces heures d'attente, la fatigue engendrée..."

L'attachée de presse précise également que le tournage ayant lieu l'été, en pleine canicule, cela "aurait été presque irresponsable de la faire venir". Pas de refus donc mais une réserve à cause des conditions de tournage notamment. "Mélodie a finalement compris les enjeux ; elle était déçue, car elle voulait vraiment partager ce moment avec sa soeur, mais nous avons pris la décision d'un commun accord, c'était vraiment dangereux pour sa santé", conclut l'attachée de presse.

Pour rappel Mélodie a dévoilé que sa soeur souffrait d'anorexie et de boulimie et que même si elle était affaiblie, elle était en mesure de venir. Afin de lui montrer son soutien, sa soeur lui avait rédigé une lettre très touchante qu'elle n'a découverte "qu'après-coup". "Je n'ai jamais pu la remercier parce qu'elle est décédée quelques jours plus tard, peu après la fin du tournage avec Adrien", avait déclaré Mélodie.