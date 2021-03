Mariés au premier regard 2021 : Cécile recadrée par l'experte et "maladroite" au lit avec Alain

Lundi 29 mars, les téléspectateurs de M6 ont retrouvé Cécile (41 ans), agent commercial en immobilier, et Alain (41 ans), à la tête d'un salon de coiffure-barbier. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 sont compatibles à 83%. Tous deux se sont mariés, malgré la grosse crise de panique de la belle brune avant l'union. Mal à l'aise, elle avait un comportement plutôt fuyant lors du shooting et de la soirée, une attitude qui a fait douter son mari et inquiété sa fille Anissa (18 ans).

Troublée par la situation, Anissa a eu une discussion à l'abri des regards avec sa maman pour connaître son ressenti. Elle a donc été surprise quand sa mère lui a dit que tout allait bien. Cécile quant à elle était heureuse que sa fille accepte son époux. Malgré tout, lors de la première danse, la candidate n'était toujours pas dans la séduction, de quoi inquiéter Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Redoutant que le comportement de Cécile ne gâche tout, l'experte a pris la maman à part pour l'alerter.

Après avoir accepté de plus s'ouvrir et de baisser sa garde, il était temps pour les jeunes mariés de vivre leur nuit de noces. Cécile, qui n'a pas dormi avec un homme depuis longtemps, angoissait de partager un lit avec Alain. Afin de s'assurer qu'il ne se passerait rien, la participante a mis un coussin au milieu pour qu'il ne s'approche pas trop. "Je ne dirais pas que c'est vexant, le mot est trop fort. Elle avait envie de faire passer un message et a trouvé ce moyen de le faire. C'était un petit peu maladroit. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à connaître le mode d'emploi de chacun", a confié le jeune papa. Il ne comptait de toute façon rien faire le premier soir.

Le lendemain, Cécile lui a expliqué qu'elle souhaitait prendre son temps mais que, quand elle sera à l'aise, elle serait très différente. De quoi rassurer Alain. C'est donc plus sereins qu'ils se sont rendus en Corse pour leur voyage de noces. Malgré sa pudeur, la maman d'Anissa lui a montré qu'elle était séduite en lui faisant des câlins notamment. Tous deux ont vécu des moments "intenses et intimistes", dans un jacuzzi par exemple.

"J'espérais trouver quelqu'un comme toi. Pour l'instant, tu es la personne que je veux", a confié Cécile le lendemain. Alain lui a expliqué que c'était "une agréable surprise" et qu'il souhaitait continuer à la découvrir.