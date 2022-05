Mariés au premier regard 2022 : Une ex-candidate des Ch'tis apparaît et elle a bien changé

Les anciens candidats des Ch'tis se font décidément remarquer en ce moment. La semaine dernière, W9 diffusait une semaine spéciale avec d'anciens participants dans Un dîner presque parfait. L'occasion de notamment retrouver Charles, Tressia ou encore Christopher, toujours aussi motivé de la tête aux pieds. Depuis le 15 mai, ce dernier et aussi de retour dans Moundir et les apprentis aventuriers avec Adixia. Puis une jeune femme, que le public n'avait pas vu depuis sa dernière participation aux Ch'tis, a fait une apparition surprise dans Mariés au premier regard 2022. Et elle a bien changé !

Lors de l'épisode du 9 mai dernier, les téléspectateurs de M6 ont enfin découvert le mariage de Jennifer (31 ans, manager d'un salon de coiffure) et Eddy (37 ans, chargé d'activités événementielles), compatibles à 81%. C'est un candidat très stressé qui a fait son arrivée à l'autel, de quoi surprendre les invitées de la belle blonde. Et parmi elles se trouvait... Céline. Elle a été révélée en 2011 dans Les Ch'tis à Ibiza puis avait enchainé les tournage des Ch'tis font du ski, des Ch'tis à Mykonos et des Ch'tis VS Les Marseillais, la revanche. Elle s'était ensuite éloignée du monde médiatique.

C'était donc une belle surprise pour le public de la retrouver dans Mariés au premier regard. Pour les téléspectateurs qui l'ont reconnue en tout cas puisque depuis sa dernière apparition en 2015, Céline a bien changé. A l'époque, elle était brune, avait une frange et les cheveux longs. Dans l'émission de M6, elle avait une couleur plus claire et son visage avait quelque peu changé.

Eddy et Jennifer, un mariage fait pour durer ?

On peut la découvrir inquiète en voyant Eddy arriver. En cause ? Le candidat était très stressé, elle craignait donc que son amie Jennifer, qui avait pour habitude d'être en couple avec des hommes qui avaient confiance en eux, ne soit pas séduite. "Il y a un climat ambiant un peu malaisant. On ne l'entend pas, il est tout dégoulinant. Au final, il n'est pas bien dans ses pompes", a-t-elle confié.

Cela n'a malgré tout pas rebuté Jennifer puisqu'elle a dit "oui" à Eddy devant ses proches. Les deux candidats se sont donc mariés. Mais rien n'était gagné puisque la grande amie de la maman d'Iris Mittenaere était plutôt distante. Elle a préféré ne pas l'embrasser était mal à l'aise lors du shooting, car elle n'a pas pour habitude d'être proche d'un homme tant qu'elle n'a pas confiance en lui. Eddy saura-t-il se montrer patient ?