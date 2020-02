Mariés au premier regard : Le salaire des candidats dévoilé

Depuis 2016, des hommes et des femmes qui peinent à trouver l'amour de leur vie se lancent dans l'expérience Mariés au premier regard (M6). Après avoir passé de nombreux tests, certains ont la chance de recevoir un appel d'un expert leur annonçant qu'une personne est compatible avec eux à plus de 70%. Les participants sélectionnés ont ensuite plusieurs jours de tournage pour l'annonce du potentiel mariage, les essayages des costumes ou des robes de mariée, le mariage, la nuit de noces ou le voyage de noces. Pour cela, ils sont rémunérés car ils disposent d'un vrai contrat de travail en tant qu'intermittents du spectacle.

Interrogé dans Touche pas à mon poste le 31 janvier 2020, un ancien candidat a assuré qu'il avait été payé 250 euros par jour de tournage avant le mariage, puis 500 euros "selon le nombre d'épisodes dans lesquels [il est resté], pendant la lune de miel et le suivi". Mais, d'après les informations de nos confrères de TV Mag, les montants seraient tout autre.

Les candidats toucheraient le SMIC horaire, à savoir 10 euros brut par heure, sur toute la durée du tournage. "Une demi-journée (quatre heures) rapporte ainsi 40 euros, une journée (huit heures) 80 euros brut. La société Studio 89 considère qu'une étape du docu-réalité représente une journée de tournage. Ainsi, le portrait, l'annonce des parents, les essayages, la préparation du mariage à J-1, le lendemain de l'union et le bilan ont chacun demandé une journée de tournage. Seuls le voyage de noces (trajets inclus) et la vie commune nécessitent plus de temps (entre quatre et six jours). Si un candidat va jusqu'au bout de l'aventure, il travaille donc seize jours", précise le site.

Toujours d'après TV Mag, l'un des participants de l'émission aurait touché 1280 euros brut sur une période de six mois de tournage. "Par ailleurs, ils ne touchent rien pour leur droit à l'image, entièrement cédé à la production", a conclu le site.