Mariés au premier regard : Un candidat bientôt papa, sa compagne est enceinte de leur 1er bébé !

Grande nouvelle pour Matthieu Sausset, qui a participé à la quatrième saison de Mariés au premier regard, en 2020 sur M6. Sur Instagram, il annonce en effet qu'il deviendra papa dans les mois à venir ! C'est en vidéo, avec sa belle compagne Charlène, qu'il partage son bonheur. Le couple apparaît sur un ponton en bois, avec le superbe lac d'Annecy en décor. En tenue de sport tous les deux, la belle finit par afficher son ventre déjà arrondi caché son un k-way. "Un bonheur que l'on partage par ici aujourd'hui ! Une grande et heureuse aventure a commencé pour nous il y a 16 semaines, nos coeurs sont remplis de joie, nos vies sont remplies d'amour car nous attendons l'arrivée de notre premier enfant. Rose ou bleu on ne saurait vous dire à ce jour, et finalement qu'importe nous sommes déjà comblés", peut-on lire en légende.

Si le sexe du bébé reste pour l'heure un mystère, les amoureux révèlent le stade de grossesse. Ces seize semaines de grossesse correspondent environ à quatre mois. La naissance du premier enfant de Matthieu et Charlène est alors prévue pour le mois d'août. En commentaires de cette publication, les internautes sont nombreux à féliciter les heureux parents pour cette grande nouvelle qui changera leur vie. Parmi eux, plusieurs ex-candidats de Mariés au premier regard à l'instar de Florian, Charline, Elodie, Joachim, Marianne ou encore Marlène, elle aussi enceinte de son premier enfant.