Mariés au premier regard : Un candidat positif à la Covid-19

L'un des candidats de Mariés au premier regard a annoncé une triste nouvelle sur Instagram, le 31 mars 2021. Le jeune homme en question a révélé qu'il était atteint de la Covid-19.

Les derniers chiffres ne sont guère rassurants. De plus en plus de personnes sont touchées par le coronavirus sur le territoire français. Un taux élevé de contaminations qui a poussé Emmanuel Macron à prendre de grandes décisions, parmi lesquelles celle de la fermeture des écoles comme il l'a annoncé mercredi. Malheureusement pour lui, Kevin de Mariés au premier regard 2019 a été testé positif.

C'est en story Instagram qu'il a annoncé la mauvaise nouvelle à ses abonnés. Pour ce faire, il a partagé le résultat de son test. Malgré tout, le beau brun tente de rester positif. Pour l'heure, il n'a pas encore précisé de quels symptômes il souffrait. Mais nul doute qu'il pourra compter sur ses abonnés pour le soutenir dans cette épreuve... ainsi que sur sa compagne ?

Aux dernières nouvelles, Kevin était en couple avec une certaine Fanny Lagrave. Il a posé tout sourire à ses côtés en pleine rue, et a posté la photo sur Instagram. Le couple porte un chapeau et affiche un look décontracté. "Aïïe lauve yaloulou. Je vous la dévoile enfin...", a-t-il écrit en légende de sa publication datant du 13 août dernier.

Lors de son aventure Mariés au premier regard, le jeune homme, qui avait 26 ans au moment du tournage, avait rencontré Marlène. Les deux candidats compatibles à 82%, ont eu un véritable coup de coeur. Malheureusement, leur relation s'était dégradée lors de leur lune de miel et c'était allé de mal en pis. Ils avaient donc pris la décision de divorcer.