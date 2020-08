Kevin (Mariés au premier regard ) en couple : il présente sa compagne

Le candidat de la saison 3 de Mariés au premier regard (2019, sur M6) est un homme heureux. Le 13 août 2020, Kevin a annoncé une bonne nouvelle à ses abonnés, sur Instagram.

Lors de son aventure, le jeune homme, qui avait 26 ans au moment du tournage, avait rencontré Marlène. Entre les deux candidats compatibles à 82%, cela avait été un véritable coup de coeur. Ils s'étaient donc mariés devant leurs proches, à la désormais célèbre mairie de Grans. Malheureusement, leur relation s'était dégradée lors de leur lune de miel et c'était allé de mal en pis. Ils avaient donc pris la décision de divorcer. Depuis, Kevin n'avait pas présenté de petite amie... jusqu'à hier.

L'ancien candidat de M6 a en effet retrouvé l'amour dans les bras d'une certaine Fanny Lagrave. Pour la première fois, Kevin a posé tout sourire à ses côtés en pleine rue, et a posté la photo sur Instagram. Le couple porte un chapeau et affiche un look décontracté. "Aïïe lauve yaloulou. Je vous la dévoile enfin...", a-t-il écrit en légende de sa publication.