Mariés au premier regard : Un ex-candidat bientôt papa, photos avec sa mystérieuse compagne enceinte

L'un des anciens candidats emblématiques de Mariés au premier regard (M6) s'apprête à vivre l'un des plus grands bonheurs de la vie. Le 4 avril 2021, le jeune homme en question a révélé qu'il allait devenir papa pour la première fois.

Depuis sa participation à l'émission de dating de M6 en 2020, Cyril se fait plutôt discret. Mais le jeune homme ne pouvait pas ne pas partager son immense bonheur à venir. Sa compagne, dont on ignore l'identité car il prend soin de la préserver sur les réseaux sociaux, est enceinte. Une annonce qu'il a partagée en photos.

Il a en effet posté un premier cliché en noir et blanc sur lequel il a la tête posée au niveau du baby bump déjà bien arrondi de sa chère et tendre, qui pose topless. Lui est torse nu. Sur le second, les tourtereaux s'enlacent et le futur papa a l'une de ses mains posées sur le ventre de la brunette. "Après de longs mois d'absence sur les réseaux. Après avoir gardé le secret pendant de longs mois. Il est temps pour moi de vous annoncer une des plus belles nouvelles. JE VAIS ETRE PAPA. Il y a deux ans, vous m´avez découvert derrière vos écrans et depuis le temps est passé et plus que passé... J'ai pu rencontrer celle qui me fallait celle avec qui je pouvais me projeter, fonder une famille et vivre un avenir paisible. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je veux partager mon plus grand bonheur et vous annoncer cette grossesse. Alors selon vous fille ou un garçon ? J'ai tellement hâte de voir sa petite tête", peut-on lire en légende de la tendre publication.