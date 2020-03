Cyril et Laura (Mariés au premier regard) divorcés : "Elle voulait me changer"

Mariés au premier regard 2020, c'est terminé ! Lundi 2 mars, M6 a diffusé le final de son émission. Les téléspectateurs ont donc découvert que trois couples avaient pris la décision de rester mariés : Élodie et Joachim, Delphine et Romain, Laura et Cyril. Si les deux premiers couples sont toujours ensemble, ce n'est pas le cas du dernier.

Cyril et Laura ont en effet divorcé depuis la fin du tournage comme ils l'ont dévoilé dans l'émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée après l'épisode. Le technicien de 27 ans s'est également confié à nos confrères de Télé Loisirs sur la fin de cette romance : "Je voulais qu'on fasse un bout de chemin ensemble, qu'on essaie vraiment ! On est restés ensemble durant un à deux mois, on se voyait, on a essayé. On a vu qu'il nous manquait quelque chose. Moi, j'étais très introverti et elle, très extravertie. J'ai besoin d'être tranquille et elle, c'était l'inverse ! Si on avait énormément de points communs, il y avait des choses entre nous qui ne passaient pas. Laura voulait me changer trop vite, cela m'a mis un frein. On a divorcé deux mois après l'aventure." Malgré tout, les deux candidats compatibles à 81% sont restés en bons termes et n'ont aucun regret.

Depuis la fin de ce mariage, Cyril n'a pas retrouvé l'amour : "Je suis toujours célibataire. Je n'attends pas forcément après cela. Peut-être que demain je tomberai sur la bonne." C'est ce qu'on lui souhaite. Pour l'heure, Laura n'a pas encore donné de détails sur sa vie amoureuse actuelle.