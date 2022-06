Mariés au premier regard : Un ex-candidat papa pour la première fois, belle annonce en photo

Depuis sa participation à Mariés au premier regard en 2020, Cyril se faisait plutôt discret sur la Toile. Et plus particulièrement concernant sa vie privée. Il n'a par exemple jamais expliqué comment il avait rencontré la mère de sa petite princesse ni depuis quand ils se fréquentaient. Ce n'est qu'en mars 2021 qu'ils partageaient de premières photos de leur couple.

Dans l'émission de M6, les téléspectateurs avaient auparavant suivi son aventure avec Laura, qu'il avait épousé et avec qui il avait 81% de compatibilité. Mais juste après le tournage, leur histoire est arrivée à son terme et ils ont divorcé. "Je voulais qu'on fasse un bout de chemin ensemble, qu'on essaie vraiment ! On est restés ensemble durant un à deux mois, on se voyait, on a essayé. On a vu qu'il nous manquait quelque chose. Moi, j'étais très introverti et elle, très extravertie. J'ai besoin d'être tranquille et elle, c'était l'inverse ! Si on avait énormément de points communs, il y avait des choses entre nous qui ne passaient pas. Laura voulait me changer trop vite, cela m'a mis un frein. On a divorcé deux mois après l'aventure", avait-il révélé à Télé-Loisirs.