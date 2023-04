Mariés au premier regard - Une candidate souffre d'une phobie peu connue : "Ça me pourrit la vie"

L'une des candidates de Mariés au premier regard ne passe actuellement pas les meilleurs jours de sa vie. Ce lundi 17 avril 2023, elle s'est confiée sur une phobie qui lui gâche la vie au quotidien quand elle se déclenche. De tristes confidences.

C'est en 2016 que Tiffany a été révélée au grand public lors de la première saison de Mariés au premier regard. Si elle n'a pas trouvé l'amour dans les bras de Thomas, avec lequel elle était compatible à 85%, la belle brune s'est finalement rapprochée d'un autre participant de son édition. En effet Justin - avec qui cela n'a pas fonctionné avec Valentine - et elle se sont mis en couple. Une belle histoire d'amour notamment marquée par un mariage et la naissance de leurs deux filles : Romy (4 ans) et Zélie (3 ans). Mais début 2023, ils ont annoncé leur rupture. Bien qu'ils restent en bons termes, c'est donc chacun de leur côté qu'ils font leur vie. Et certains moments ne sont pas simples pour la mère de famille.

Une phobie incontrôlable

Juste avant le week-end, où elle avait prévu de partir avec ses deux filles au Puy du fou. Mais Zélie a eu la gastro, bouleversant ainsi leur programme. Victime d'émétophobie, à savoir une peur panique des vomissements, Tiffany a confié la plus jeune de ses filles au papa. Mais voilà que maintenant, c'est Romy qui ne se sent pas bien. Connaissant la phobie de Tiffany, un internaute a voulu savoir comment elle gérait. "Je ne la gère pas du tout. J'essaie vraiment de prendre sur moi, mais j'ai de grosses angoisses incontrôlables que je n'arrive pas à expliquer. Du coup, Zélie est restée avec Justin ce week-end donc c'est lui qui a géré les vomitos de Zélie. Et sur le parc, c'est ma soeur qui a géré comme une cheffe. Mais rien que de savoir que potentiellement, elle avait envie de vomir, la nuit dès qu'elle bougeait je me réveillais en sursaut avec de grosses tachycardie et de grosses montées d'adrénaline. C'est horrible vraiment, ça me pourrit la vie. J'essaie de me raisonner et de me dire qu'il n'y a rien de dramatique à vomir. Hier soir pareil", a-t-elle donc confié dans un premier temps.

Tiffany a ensuite expliqué qu'elle avait eu une nouvelle montée de stress hier après-midi, car Zélie s'était mise à tousser. Elle avait conscience que cela pouvait être indépendant de la gastro, mais cela lui a malgré tout fait une "remontée de stress". "Du coup, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fait crise d'angoisse sur crise d'angoisse. Et ce matin c'est Romy qui m'a dit qu'elle avait envie de vomir, donc je ne l'ai pas mise à l'école. Heureusement, ma super Maminou est là et la gère, parce qu'en plus j'ai une montagne de boulot en retard. Mais je n'ai aucune solution. Je ne gère pas du tout et je m'angoisse à fond", a-t-elle conclu.