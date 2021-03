Mariés au premier regard, une candidate très amincie : avant/après bluffant

Au fil des années, Sonia, la candidate de Mariés au premier regard 2019 a beaucoup changé. La belle brune de 31 ans s'est délestée de nombreux kilos, une transformation physique qu'elle a une fois de plus dévoilée sur Instagram, le 25 mars 2021.

Etre bien dans sa vie passe notamment par le fait d'être bien dans sa peau. L'ancienne épouse de Maxime l'a bien compris car, il y a six ans, elle a pris la décision de se reprendre en main. Sonia ne supportait plus le corps qu'elle voyait au quotidien dans son miroir. Elle a donc commencé par se mettre au sport et a fait attention à son alimentation. Déterminée, elle a donc fini par fondre comme neige au soleil comme elle l'a dévoilé avec un nouveau montage sur Instagram. A gauche, on peut la voir avec son ancienne silhouette, à droite avec le corps qu'elle a aujourd'hui.

"Six ans... C'est le temps qu'il m'a fallu pour perdre ce poids, ce gras accumulé par une hygiène de vie déplorable et un sport aux oubliettes. Les avant/après, j'en ai vu défiler sur Insta. Tu sais quand tu te dis : 'Mais ce n'est pas possible c'était elle ? Mais elle a fait quoi ?' Et bien tout simplement : je me suis sortie les doigts des fesses et j'ai osé me lancer dans un programme de sport", a tout d'abord écrit Sonia en légende de sa publication. Au fil du temps, elle a fini par apprécier ce nouveau mode de vie. Désormais, elle se plaît à faire des exercices physiques ou de "bonnes recettes".

Bien qu'elle ait perdu beaucoup de poids, Sonia a souhaité passer par la case chirurgie esthétique pour éliminer les cellules adipeuses. En septembre 2020, elle a donc sauté le pas et ne l'a pas regretté. "J'ai perdu 17 kilos et mon corps s'est transformé, s'est musclé, s'est dessiné, un bel amas graisseux persistait au ventre donc en septembre j'ai fait une liposuccion pour m'enlever ce complexe et à ce jour, je continue mon sport. Et oui une intervention n'est pas un miracle mais un coup de pouce pour continuer le sport", a-t-elle conclu.