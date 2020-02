Marina Carrère d'Encausse "angoissée" à l'idée de mourir : "Je tiens à la vie"

La santé, c'est son dada. Docteur en médecine générale et en santé publique, Marina Carrère d'Encausse anime depuis 2000 Le Magazine de la santé sur France 5. Forte de son succès, l'ancienne complice de Michel Cymes s'est vu confier un nouveau rendez-vous sur la chaîne : Enquête de santé. Il s'agit d'un magazine diffusé une fois par mois et qui était consacré mardi 4 février aux méthodes alternatives pour éradiquer les antidépresseurs ingérés par des millions de Français chaque année.

À cette occasion, les équipes de Buzz TV ont reçu la présentatrice Marina Carrère d'Encausse sur leur plateau. Cette maman de trois enfants y prodiguait une nouvelle fois de bons conseils pour aller mieux et, pourtant, elle non plus ne peut pas s'empêcher de nourrir quelques inquiétudes, notamment une en particulier. "Le cancer me fait peur. À chaque symptôme, je me dis que j'en ai un, et je passe une semaine d'enfer. C'est fatigant... Je tiens à la vie et j'ai peur de la perdre ! Cela fait partie de mes angoisses ", confie-t-elle.

Malgré tout, c'est toujours avec beaucoup de sérénité qu'elle se présente chaque matin sur le plateau du Magazine de la santé. Un rendez-vous qui est apparu comme un défi après le départ de Michel Cymes. "Ce que je redoutais avant, c'était qu'on mette en doute ma légitimité à présenter une émission d'actualité. (...) Finalement, ce n'est jamais arrivé. Et les gens sont même de plus en plus bienveillants à mon égard", déclarait-elle dans les pages de Télé 7 jours à la rentrée 2018.