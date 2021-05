Marine Lorphelin arrogante ? Son dernier placement de produit fait grincer des dents...

Marine Lorphelin ne recule jamais devant un débat. Dimanche 16 mai 2021, elle en a d'ailleurs créé un malgré elle en faisant la promotion d'une marque de vêtements pour laquelle elle collabore et a pris la pose en robe sur Instagram. "J'ai choisi de m'associer avec cette marque fondée par deux working girls pour des vêtements 100% made in France et adaptés à toutes les femmes, toutes les morphologies", explique-t-elle en légende. Un coup de pub qui a fait son effet puisque les internautes sont nombreux à avoir jeté un oeil à la collection d'été actuellement en vente. Problème, les prix des tenues les ont vite refroidis. En commentaires de la publication, ils ont alors partagé leur agacement.



"Belle robe mais le prix au secours, ce serait bien de nous présenter des vêtements accessibles à tout le monde", a notamment écrit un follower. Ni une, ni deux, la jeune médecin lui a répondu de manière plutôt cash : "Pardon mais je n'ai plus envie de mettre en avant du made in China... J'essaye de ne plus consommer en fast fashion". Une répartie qui n'a pas plu à une autre personne, laquelle est montée au créneau. "Quelle arrogance de culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens de consommer du 'made in France'... Maintenant, pour être éco-responsable et bobo progressiste il faut être friqué sinon ça veut dire qu'on encourage la production chinoise...", a-t-elle dénoncé. Mais là encore, l'ancienne Miss France avait son mot à dire et ne s'est pas laissée faire. "Ce n'est pas de l'arrogance, c'est mon point de vue. Je sais très bien que ce n'est pas facile pour tout le monde. Dans la même démarche il y a aussi le seconde main, ou encore se dire qu'acheter quelques jolies pièces de qualité est finalement plus intéressant que de la quantité. Encore une fois chacun son point de vue et ses possibilités, qu'on partage sans juger ici", a-t-elle rappelé.