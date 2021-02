Marine Lorphelin blessée et K.O après une grosse chute en mer : elle raconte

Marine Lorphelin ne pourrait pas être plus heureuse depuis qu'elle a retrouvé son beau Christophe en Nouvelle-Calédonie. L'ancienne Miss France a en effet décidé de s'octroyer un break de son quotidien parisien pour profiter quelques mois de l'île où vit son fiancé, et où les restrictions concernant la crise sanitaire sont moindres. Sur Instagram, Marine Lorphelin ne manque pas de partager chacune de ses aventures, comme celle vécue samedi 13 février 2021. Il s'agit d'ailleurs plutôt d'une sacrée mésaventure pour la jolie brune de 27 ans comme ses abonnés ont pu le constater.

Partie en mer avec Christophe pour s'essayer au wakeboard, sport nautique qui combine techniques de ski nautique, de snowboard et de surf, Marine Lorphelin n'est pas passée tout à fait maître dans l'art de glisser sur les vagues. Au contraire, elle est même violemment tombée dans l'eau alors qu'elle allait à pleine allure (voir diaporama). "Quand j'ai trop pris la confiance... c'est le drame. Aïe !", a-t-elle légendé avec humour sur une vidéo d'elle au moment de sa chute.

Sur le coup, Marine Lorphelin n'était pourtant pas d'humeur à rire. Et pour cause, la force du choc lui a causé de des soucis par la suite. Au lendemain, elle a raconté via sa story Instagram : "Le wakeboard est un sport à risque, les chutes peuvent êtres violentes de par la vitesse du bateau. Ce n'est pas ma première chute mais celle-ci m'a mise assez KO, j'ai été sonnée pendant plusieurs minutes, un peu perdue pendant une bonne demi-heure. Je me suis coupée dans la bouche (au niveau du frein) et j'ai eu des maux de têtes importants toute la journée. Peut-être un traumatisme crânien léger, une commotion..." Marine Lorphelin tient alors à mettre en garde les amateurs de sports extrêmes. "D'où l'importance de porter un gilet de sauvetage et de pratiquer ce sport avec des personnes pouvant vous coacher et vous aider en cas de problème. Bref, repos de sport pendant quelques jours. Je me sens mieux aujourd'hui mais pas encore au top de ma forme."