Marine Lorphelin confinée seule et en manque de ses proches: "J'ai pas le moral"

En pleine épidémie de coronavirus, tout n'est pas rose dans le confinement en solitaire. Ce n'est pas Marine Lorphelin qui dira le contraire. L'ancienne Miss France se retrouve actuellement loin de ses proches, dans son appartement parisien. Une situation d'autant plus pesante que ce week-end, les Français ont fêté Pâques du mieux qu'ils le pouvaient, multipliant les publications sur les réseaux sociaux à cette occasion. "Les stories chasse aux oeufs en famille dans vos jardins parfaits m'ont déprimée... Et j'ai oublié d'acheter du chocolat. Voilà, je boude Insta", a-t-elle fait savoir sur Instagram samedi soir dans son lit.

Un message qui a quelque peu inquiété ses fans, ce qui a poussé Marine Lorphelin à s'exprimer davantage dimanche 12 avril 2020. "Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez un peu plus le moral que moi... Je pense qu'il y a la fatigue de la garde, un peu de nostalgie, effectivement beaucoup de manque de mes proches, famille, amis, mon chéri... Voilà, un peu tout le monde. Donc aujourd'hui, je n'ai pas forcément le moral au top du top mais ne vous inquiétez pas je vais faire ce qu'il faut pour me remonter le moral. Des petits soins et puis je vais ranger mon appartement. Quand j'ai le moral un peu bas, je range, c'est mon truc à moi", a-t-elle confié, gardant malgré tout le sourire.

Mais, pas assez en forme, Marine Lorphelin a tout de même entrepris d'annuler son cours de sport prévu en live dans la journée pour le reporter à ce lundi. L'occasion pour la jolie brune de souffler un peu entre ses coups de blues et ses journées intenses à l'hôpital, où elle lutte contre le coronavirus. En effet, en tant qu'infirmière, la jeune femme a un quotidien chargé et n'échappe pas de temps en temps à des scènes déchirantes...