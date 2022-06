Marine Lorphelin : Son futur mariage avec Christophe "compliqué", elle en dit plus sur leur avenir

Ce mercredi 29 juin 2022, Marine Lorphelin a organisé une session de questions/réponses. Et Miss France 2013 a notamment eu une question sur son mariage avec Christophe. L'occasion d'en savoir plus sur la période à laquelle ils aimeraient se dire "oui" devant leurs proches.

Cela fait huit ans que Marine Lorphelin vit une divine idylle avec Christophe. Le charmant brun habite en Nouvelle-Calédonie et elle en France. Malgré tout, leur amour ne faiblit pas et leur a donné envie de franchir un grand cap dans leur relation. En décembre 2019, la jeune femme de 29 ans a été demandée en mariage. Mais depuis, les tourtereaux n'ont pas sauté le pas. Leur cérémonie avait été décalée à cause de la pandémie du coronavirus. "Le mariage, on l'a déjà décalé. On attend que tout s'apaise pour faire une belle fête sans stress. Pour le reste, on a envie d'un peu profiter, de revoyager dès que ce sera possible et d'être ensemble, à deux", précisait l'ancienne reine de beauté en 2021 à nos confrères de Public.

Depuis, pas de mariage à l'horizon. Même quand Marine Lorphelin est allée vivre un temps au côté de Christophe. Un internaute a donc demandé à la médecin généraliste quand est-ce qu'elle allait se marier. "J'espère bientôt. Mais sincèrement, réorganiser un mariage, c'est compliqué. Faut se remotiver. D'autant plus qu'on a tous les deux beaucoup de projets professionnels qui nous prennent du temps au quotidien, temps dont on a clairement manqué ces derniers mois. Mais maintenant que l'internat est fini, j'espère qu'on pourra le prévoir en 2023", a-t-elle répondu.

En attendant, Marine Lorphelin prépare sa rentrée qui s'annonce bien chargée. Comme elle l'a confié, toujours en story Instagram, elle reprendra bientôt les remplacements en médecine générale. Elle doit également commencer l'écriture de sa thèse et a d'autres projets dans le domaine de l'écriture dont elle ne peut pas encore parler. "Je continue les chroniques santé sur différents supports, dont mes réseaux sociaux. J'écris une émission santé (enfin je vais essayer). Et je fais plein de sport avec mon amoureux", a-t-elle conclu.