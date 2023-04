Marine Vacth, folle de Paul : photos de leur fils et d'elle nue, son chéri photographe dévoile de sacrées images

Car pour rappel, si Marine Vacth est surtout connue en tant qu'actrice, elle qui avait été révélée en 2013 à l'âge de vingt-deux ans pour son rôle dans le drame Jeune et Jolie du réalisateur François Ozon (qui lui vaut ses premières nominations aux Lumière et son César du meilleur espoir féminin), elle est également mannequin. Elle avait été repérée par une agence de mannequins à seulement quinze ans, avant de devenir plus tard l'égérie publicitaire du parfum Parisienne d'Yves Saint-Laurent Beauté, de la marque de joaillerie Chaumet (étant donc photographiée par son homme), ainsi que de la marque de prêt-à-porter Chloé.

Ce qui explique notamment la raison pour laquelle elle semble si à l'aise à l'idée d'être photographiée sur ces posts Instagram de son amoureux.