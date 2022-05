Marine Vacth canon à Cannes : sa longue robe en dentelle fait sensation pour Mascarade

La musique devenue emblématique du Festival de Cannes, annonçant l'arrivée de l'équipe d'un film sur le tapis rouge, a résonné fièrement ce vendredi 27 mai sur la Croisette peu avant 21 heures. En cette veille de clôture de la plus grande fête du cinéma, les people étaient au rendez-vous pour découvrir Mascarade, le dernier long-métrage de Nicolas Bedos, lancé depuis 2017 dans le travail de la réalisation. C'est d'ailleurs en habitué du Festival que le cinéaste a entamé, avec le reste de son équipe, sur la longue bande rouge qui se dressait devant lui.

Dans Mascarade, Nicolas Bedos compte l'histoire d'Adrien (Pierre Niney), danseur déchu après un accident de moto, profitant de la richesse et de l'oisiveté de la vie sur la Côte d'Azur avec Martha (Isabelle Adjani), ancienne star de cinéma avant de tomber sur Margot (Marine Vacth), avec qui il mettra en place un stratagème pour profiter de cette vie de rêve avec elle sans que l'actrice qui l'entretient ne s'en rende compte.

A défaut d'avoir Isabelle Adjani à ses côtés, la star de La Reine Margot souffrant d'un zona ophtalmique, Nicolas Bedos a pu compter sur l'autre magnifique femme de son film, Marine Vacth. Venue seule contrairement à ses compagnons de route, l'actrice de 31 ans est arrivée dans une longue robe noire en dentelle, laissant apparaître subtilement ses sous-vêtements. Un côté sexy qui lui allait à merveille et qui n'a pas manqué d'attirer les regards, celui de Nicolas Bedos notamment. Mais que les plus intéressés se fassent une raison, Marine Vacth est tout sauf célibataire.

L'histoire d'amour entre Pierre Niney et Marine Vacth dans Mascarade ne va pas plus loin que le scénario du film de Nicolas Bedos. Si le premier est le compagnon de Natasha Andrews depuis quatorze ans, Marine Vacth a elle aussi le coeur bien pris. L'heureux élu se prénomme Paul Schmidt et il est lui aussi photographe. Leur coup de coeur ne date d'ailleurs pas d'hier puisqu'ils sont devenus parents pour la première fois en 2014 d'un petit garçon. Un bonheur qui continue de se conjuguer au présent et en toute discrétion.