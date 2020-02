Mario (Star Academy) candidat aux municipales : ses origines lui posent problème

En 2001, il affrontait Jenifer lors de la finale de la première saison de la Star Academy. Bien qu'il n'en soit pas ressorti victorieux, Mario Barravecchia a tout de même réussi à sortir un premier album après sa participation. S'est ensuivie une brève carrière de comédien avant un retour progressif à l'anonymat. Mais surprise, le grand public le retrouvait en 2019 investi dans une voie bien différente, la politique ! En effet, l'ancien chanteur a délaissé son micro pour se lancer dans la course aux municipales de 2020.

En tête de la liste Agir, la droite constructive, il s'implique pour sa ville, Beaune. Contacté par Télé Loisirs, il évoque son plan d'attaque pour en faire une commune plus séduisante. "Beaune est une ville riche en ressources, avec beaucoup de touristes d'avril en novembre. Mais ensuite, il ne s'y passe plus rien. J'ai envie de développer l'offre culturelle avec des festivals l'hiver de musique électro et d'humour, ainsi qu'un vrai Marché de Noël digne de ce nom avec grande roue, patinoire, etc."

De beaux projets qui pourraient toutefois être compromis à cause d'un petit détail... la nationalité du prétendant au titre de maire. Eh oui, Mario Barravecchia est italien, ce qui lui vaut de ne pas remplir les critères pour pouvoir se présenter. Depuis deux ans, le père de famille se bat pour obtenir la nationalité française, qui lui a jusque-là été refusée. Pour autant, Mario Barravecchia reste confiant en l'avenir. "J'ai fait la demande de nationalité française et je compte bien l'avoir d'ici à l'élection !", assure-t-il. Les habitants de Beaune seront fixés avant le 15 mars prochain, date du premier tour...