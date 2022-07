Marion Bartoli en vacances à Dubaï avec sa fille : Kamilya grandit à une vitesse folle !

À 37 ans, Marion Bartoli est une femme et une mère de famille comblée. Mariée au footballeur belge Yahya Boumediene depuis 2019, l'ex-tenniswoman, également championne au tournoi de Wimbledon en 2013 (année à laquelle elle a mis un terme à sa carrière de sportive), a donné naissance à une fille, Kamilya en décembre 2020.

"Kamilya passe un été difficile"

Comment va donc la petite Kamilya ? Sur leurs comptes Instagram respectifs, Marion Bartoli et Yahya Boumediene publient régulièrement des photos de leur magnifique fille. De quoi permettre aux abonnés de la voir grandir. Et ces derniers ne sont sans doute pas passés à côté d'un adorable cliché de Kamilya posté ce mercredi 26 juillet sur le compte Instagram de l'ex-tenniswoman. Celle-ci a publié notamment deux photos de la fillette tout sourire au bord d'une piscine à Dubaï et profitant pleinement de ses vacances sous le soleil des Émirats Arabes Unis. "Kamilya passe un été difficile", a écrit sa maman en légende de ce post. Un message accompagné de nombreux smileys rieurs. Ce soi-disant "été difficile" se définirait-il par une vague de chaleur même à l'autre bout de la France ? En tout cas, au vu de ces clichés, la petite Kamilya, qui ressemble beaucoup à son papa, grandit à une vitesse folle !