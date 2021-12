Marion Bartoli, heureuse : Elle fête avec amour le premier anniversaire de sa fille Kamilya

Marion Bartoli est une maman heureuse. Chose qu'elle ne manque pas de rappeler sur les réseaux sociaux. Pour preuve, ce 18 décembre 2021, la mère de famille a récidivé en partageant sur son compte Instagram les coulisses du premier anniversaire de sa fille, Kamilya. Pour l'occasion, celle qui a épousé Yahya Boumediene en 2019 avait prévu les choses en grand pour marquer la naissance de son premier enfant, né en décembre 2020.

En effet, la fille de Marion Bartoli et Yahya Boumediene vient tout juste de célébrer sa première année. Un événement important aux yeux de ses deux parents qui, pour l'occasion, ont fait les choses en grand en organisant une somptueuse soirée. Au programme : soirée endiablée, ballons à gogo mais aussi un sublime gâteau d'anniversaire que Marion Bartoli a partagé sur son compte Instagram et fait faire à l'effigie de la célèbre poupée Hello Kitty. "Je ne me rappelle même plus de ma vie sans toi !!! Ma fille d'amour, mon rayon de soleil quotidien !! 1 an de toi ma biscotte !! Tu as rendu chaque minute de cette année exceptionnelle !! Te voir grandir, évoluer chaque jour, ton sourire, tes petites joues, ta houppette en l'air, tes grands yeux coquins, tout chez toi, avec papa Yahya Boumediene, nous fait fondre et remplit notre coeur de bonheur. Tu es le miracle que Dieu nous a donné, nous t'aimons au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Joyeux anniversaire Kamilya, notre biscotte, notre princesse", a indiqué la mère de famille en légende.