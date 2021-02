Marion Bartoli : Maman comblée avec sa petite Kamilya

Kamilya est née le 18 décembre 2021. Marion Bartoli a annoncé sa venue au monde le lendemain. "Nous vous présentons notre princesse KAMILYA qui est née hier à 17h12. Nous sommes les parents les plus heureux du monde, nous remercions Dieu pour ce magnifique cadeau. Je t'aime ma fille, je t'aime mon mari", avait-elle écrit en légende d'une photo de son époux Yahya Boumediene, de leur fille et d'elle prise à la maternité et partagée sur Instagram.

Marion y compte plus de 100 000 abonnés, 100 000 internautes avec qui elle partage les précieux instants de sa nouvelle vie de mère de famille. Le 1er janvier, elle avait souhaité une bonne année 2021 aux internautes en postant une vidéo de Kamilya, assoupie. "Soyons optimistes et plein d'espoir pour 2021. 2020 a été difficile pour nous tous, mais dans ce chaos, nous avons été extrêmement chanceux d'accueillir notre petit ange Kamilya par la grâce de Dieu", avait-elle commenté.