Marion Bartoli maman comblée : "Premier jour au paradis" avec Kamilya et Yahya

La période des vacances bat son plein dans le petit monde du tennis et la destination à la mode se trouve en plein milieu de l'océan Indien, et plus précisément aux Maldives. Alexander Zverev a choisi de s'y rendre avec sa nouvelle copine, tout comme Marion Bartoli et sa petite famille. L'ancienne joueuse de tennis de 37 ans a décidé de profiter d'un peu de bon temps maintenant que la trêve a débuté et comme elle l'a montré sur son compte Instagram, les choses ont l'air de plutôt bien se passer.

L'ancienne vainqueur de Wimbledon a publié hier une série de photos et de vidéos de leur arrivée aux Maldives et l'endroit est tout simplement sublime. "Premier jour au paradis et c'est peu de dire que nous adorons l'endroit !", se réjouit la compagne de Yahya Boumediene, avec qui elle est mariée depuis 2019. Marion Bartoli publie de très jolies photos de sa fille, née en décembre 2020, qui semble bien entourée. "Énorme merci au staff de l'hôtel qui s'est occupé de Kamilya pendant que nous jouions au tennis", ajoute-t-elle.

Mais ce n'est pas la première fois que Marion Bartoli vient passer des vacances aux Maldives. Comme elle l'explique, la première fois c'était avec une autre joueuse de tennis très célèbre. "La dernière fois que j'étais ici, c'était avec une de mes personnes préférées, Tatiana Golovin et nous parlions de la vie et du fait que je souhaitais trouver un mec bientôt", raconte la maman attentionnée. Et visiblement, son voeu s'est réalisé : "Dieu m'a entendu et m'y voilà cette année avec les deux amours de ma vie".