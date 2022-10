Marion Cotillard, Isabelle Adjani, Julie Gayet se coupent les cheveux : vidéo choc en soutien à l'Iran

Un geste vaut mieux que mille mots : c'est exactement ce que les plus grandes femmes de France et d'ailleurs ont compris après le terrible drame qui s'est produit en Iran. Le 16 septembre dernier, Mahsa Amini, jeune femme iranienne de 22 ans, est morte. Son tort ? Avoir porté le voile en laissant dépasser des mèches de cheveux. Ces agissements lui ont valu d'être arrêtée et maltraitée par la police jusqu'à ce qu'elle décède. De quoi réveiller les esprits les plus révoltés dans le pays mais en France aussi.

Indignées face à autant d'oppression, les femmes du monde ont décidé de faire élever leurs voix et de montrer que malgré la distance, leur soutien est bel et bien présent. En France, les grandes artistes de la scène française se sont toutes unies dans un même geste : se couper une mèche de cheveux pour prouver que le peuple iranien n'est pas seul : "Ces femmes, ces hommes, demandent notre soutien. Leur courage et leur dignité nous obligent. Il est impossible de ne pas dénoncer encore et toujours cette terrible répression. Les morts et les mortes se comptent déjà par dizaines, parmi lesquels des enfants. Les arrestations ne font que grossir le nombre des prisonniers et prisonnières déjà détenus en toute illégalité et trop souvent torturés. Nous avons ainsi décidé de répondre à l'appel qui nous était lancé en coupant, nous aussi, quelques-unes de ces mèches" indique le compte Instagram Soutien Femmes Iran en légende de la vidéo choc.