Marion Game sublime dans des images d'archives d'il y a cinquante ans, dévoilées par Laurent Ruquier

La fin de la semaine a été teintée par une bien triste nouvelle. Vendredi 24 mars, il a en effet été annoncé que Marion Game était décédée à l'âge de 84 ans la veille. D'après sa fille Virginie Ledieu qui a brisé le silence auprès de l'AFP, la star de Scènes de ménages (M6) est morte de vieillesse au sein de son domicile du 15e arrondissement de Paris et entourée des siens.

Depuis sa disparition, les hommages se multiplient. Le petit-fils de la comédienne est notamment sorti du silence pour partager un tendre souvenir avec elle. Et dimanche soir, dans Les enfants de la télé, c'est Laurent Ruquier qui a eu une pensée pour Marion Game. En effet, l'animateur de France 2 a tenu à démarrer son émission par des images d'archives de la regrettée actrice datant des années 70, lorsqu'elle était révélée au grand public grâce à sa participation dans le film de Michel Audiard Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques. À l'époque, Marion Game était âgée de 33 ans et faisait déjà beaucoup d'effet. "C'est un joli pseudonyme", lui adressait par exemple le journaliste face à elle à propos de son nom de famille qui fait "nom d'artiste" selon lui. "Oh ! Mais ce n'est pas du tout un pseudonyme ! C'est mon vrai nom ! C'est pour ça que je l'ai gardé", répliquait alors Marion Game avec le sourire.

Elle a un oeil, elle est marrante, elle joue vite...

Dans cette même vidéo, le réalisateur Michel Audiard ne manquait par ailleurs pas d'éloge sur sa nouvelle muse. "On m'avait dit : 'tu sais je viens de tourner avec une jeune, Marion Game, elle a un oeil, elle est marrante, elle joue vite. Tu devrais essayer, c'est sûr, c'est bien fait, c'est du bon travail'", déclarait-il, visiblement sans regret.

Après cette plongée dans le passé, Laurent Ruquier a eu quelques mots tendres pour Marion Game. "Vous venez de voir des images de Marion Game, vous la connaissiez évidemment à travers son personnage d'Huguette dans Scènes de ménages aux côtés de Gérard Hernandez. Elle nous a quittés hélas jeudi dernier. Marion Game avait 84 ans. Et effectivement, cette interview nous parle de sa carrière cinématographique", a-t-il expliqué. Et de conclure : "C'était une grande comédienne de théâtre aussi. On voulait démarrer cette émission en ayant une pensée pour Huguette de Scènes de ménages. Au revoir Madame Marion Game".