Marion Jollès-Grosjean : Cocktails et plage à l'île Maurice avec Romain

Marion Jollès-Grosjean et son mari Romain semblent être partis sans leurs enfants. Une habitude pour le couple, qui s'était déjà accordé une parenthèse à deux dans le Lubéron en juillet dernier. Pour rappel, la journaliste et le pilote, qui sont mariés depuis juin 2012, sont les parents de trois bambins : deux garçons, Sacha (né le 29 juillet 2013) et Simon (né le 16 mai 2015), et une fille prénommée Camille (née le 31 décembre 2017).