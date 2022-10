Marius Colucci : Le fils de Coluche presque incapable d'être en couple, il révèle pourquoi

On l'a vu dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Capitaine Marleau et le voilà désormais dans la très attendue série Système E : à 45 ans, Marius Colucci ne s'est pas beaucoup arrêté de tourner ces dernières années, faisant fructifier une belle carrière. Ce qui ne lui laisse pas beaucoup de temps pour fonder une famille ou trouver une personne pour partager sa vie.

A moins que cela ne soit, en réalité, une volonté de sa part : très discret sur sa vie privée, le fils cadet de Coluche avait fait de rares confidences il y a six ans dans le magazine Paris Match sur ce qui le rendait heureux dans sa vie. Et visiblement, vivre à deux n'était pas vraiment dans ses plans ! "Je ne suis pas très fort en couple", avait-il reconnu. "J'ai fait plusieurs tentatives qui n'ont pas été vraiment fructueuses", avait-il ajouté.

Un modèle de vie, qui, de toute façon, ne lui convient pas : "Je suis assez contre, en fait. Pendant longtemps j'ai voulu vivre dans une espèce de rêve pensant que c'était normal de se mettre en couple et de faire des enfants. Finalement, ça ne me correspond pas (...) Ça me va très bien de vivre seul. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans les pattes", avait-il raconté en toute honnêteté.

A l'époque de ses confidences, l'acteur assumait donc ses priorités : sa carrière, ses projets personnels et son travail. "Je préfère rester seul et m'occuper de mes trucs, réfléchir, garder du temps pour la créativité et me coucher tard si j'en ai envie" avait-il conclu. "J'en ai marre de cette pression sociale qu'on vous met pour vivre à deux. Dès que je suis avec quelqu'un, cela me bouffe mon temps, parce que je me sens obligé d'être à disposition".

Si quelques années ont passé depuis cette interview, l'acteur ne semble pas, quant à lui, avoir changé d'avis puisque personne n'a partagé officiellement sa vie ces dernières années. A moins qu'il ait décidé de ne pas en parler : depuis son enfance, passée sous les feux des projecteurs en raison de la mort de son père Coluche alors qu'il n'avait que 9 ans (et son frère Romain, 14 ans), Marius Colucci s'est éloigné des soirées mondaines et des événements importants.

Les deux frères, qui ont mené une très longue bataille pour l'héritage de leur père, ont également perdu leur maman, Véronique, en 2018. Très engagée dans l'association des Restos du Coeur (qui avait été créée par Coluche), celle-ci avait vu son fils aîné prendre sa suite dans l'aide aux autres.