Mark Hoppus (Blink-182) atteint d'un cancer : il donne des nouvelles de son état de santé

C'est avec un sourire immense aux lèvres qu'il l'a annoncé. Atteint d'un cancer, Mark Hoppus, guitariste, bassiste et chanteur du groupe Blink-182, s'est emparé de son compte Twitter le lundi 19 juillet 2021 pour l'affirmer : les choses évoluent dans le bon sens. "Les scanners indiquent que la chimiothérapie fonctionne, explique-t-il. Je dois encore subir ce traitement pendant plusieurs mois, mais c'est la meilleure des nouvelles. Je suis tellement heureux, et confus, et en même temps toujours malade de ma dernière séance, de la semaine dernière. Mais le poison que les docteurs m'inoculent et le soutien de tous les gens autour de moi sont en train de détruire le cancer. Je dois juste continuer à me battre..."

Encore un peu de patience, donc, pour être débarrassé de la maladie pour de bon. Heureusement, Mark Hoppus reste positif et préfère s'amuser de la situation, sur les réseaux sociaux, histoire de ne pas dramatiser. Il n'hésite pas à se surnommer lui-même "celui qui a le cancer". Le musicien a révélé en juin dernier qu'il était malade. Il avait partagé une photo sur laquelle on l'apercevait en train de commencer une séance de chimiothérapie. "Voilà ce que je fais depuis trois mois, expliquait-il. Ça craint et j'ai peur, et en même temps j'ai la chance d'être pris en charge par des docteurs incroyables et d'avoir une famille et des amis qui m'aident à traverser cette épreuve."