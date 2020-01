Mark Salling (Glee) : Deux ans pile après son suicide, son ex brise le silence

Une descente aux enfers, due à des révélations concernant la détention d'images pédopornographiques et, finalement, un suicide. C'est le destin tragique de l'acteur Mark Salling, ancienne star de la série pour ados Glee. Deux ans après sa mort, survenue le 30 janvier 2018, son ex Georgie Leahy s'est longuement exprimée dans un podcast intitulé Georgie and Friends ! repris par le New York Post.

La jeune femme de 32 ans, également actrice, était séparée depuis deux ans de Mark Salling lorsqu'elle a appris sa mort, mais cela ne l'a pas empêchée d'accuser le coup. Au moment de l'annonce, rapportée par tous les médias, elle se faisait faire un manucure. "Je me suis évanouie dans le salon. C'était dévastateur. Ce qui s'est passé autour de Mark a généré tellement de sentiments complexes. J'avais l'impression de ne pas avoir la permission de souffrir à cause de tout ce dont il était accusé", a ainsi commenté Georgie Leahy.

L'actrice et Mark Salling s'étaient rencontrés en mars 2015 pour la fête d'anniversaire de Kellan Lutz, à Hollywood Hills. Il aura fallu une première visite au ranch de l'acteur, à Sunland, pour que Georgie fasse le lien avec Glee et comprenne qu'elle fréquentait alors "Puck" ; son personnage dans la série. Les deux compères ont plusieurs points communs, comme leur amour des animaux, et la jeune femme tombe vite sous le charme de celui qu'elle décrit aussi comme "un excellent pianiste". Georgie va même jusqu'à évoquer leur vie sexuelle, qu'elle qualifie de "saine, détendue et sans pression". Une manière de dire qu'elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde que Mark Salling aimait, par ailleurs, visionner des photos et des vidéos de très jeunes enfants dénudés...

Lorsque la police se rend au ranch de l'acteur, c'est la soeur de l'actrice qui la prévient de ce qu'il se passe alors grâce à un article de TMZ. "Mon cerveau est devenu fou. J'ai essayé de le joindre pour voir de quoi il s'agissait, mais la police lui avait confisqué son téléphone", a-t-elle raconté. Elle ne reverra finalement Mark Salling qu'une seule fois, en février 2016, chez lui et ils n'évoqueront pas l'affaire. En octobre 2017, il plaide coupable et est condamné en mars 2018 à sept ans de prison. L'acteur se pendra finalement à un arbre...

Incapable de haïr l'acteur malgré les faits qui lui étaient reprochés, Georgie Leahy confesse qu'il "lui manque tous les jours". En souvenir de leur courte romance, elle n'a plus qu'une photo d'eux deux.