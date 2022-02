Mark Wahlberg : Cette décision de sa fille de 18 ans qu'il n'approuve pas du tout

Il aura fallu sept ans au double nominé aux Oscars Mark Wahlberg pour effacer tous ses tatouages au laser, et pour la séance il avait tenu à emmener ses enfants dans l'espoir qu'ils apprendraient des erreurs de leur père. Pourtant sa fille ne semble pas avoir retenu la leçon puisqu'elle en est maintenant à deux tatouages à tout juste 18 ans...

"J'avais un chapelet autour du cou, avec écrit 'in God I trust (en dieu je crois)', sur le ventre" a déclaré l'acteur de 50 ans né à Dorchester dans le dernier épisode, sorti ce mercredi, de The Ingraham Angle de Fox News. "Je pensais toujours, tu sais quoi, je ne suis pas vraiment censé marquer mon corps. J'essayais vraiment de les faire supprimer, pour le travail et pour des raisons personnelles aussi. Alors j'ai décidé d'emmener mes enfants."

Mais l'idée de l'acteur ne s'est pas révélée être une réussite puisque sa fille, Ella Rae, a déjà deux tatouages à 18 ans, ainsi qu'un piercing au nez et au ventre. "Vous devez comprendre ces choses par vous-même" a conclu le comédien de Ted. L'acteur est également père de 3 autres enfants, Michael, Brendan et Margaret avec Rhea Durham. "J'espère qu'avec la technologie, ce sera plus facile à retirer pour elle, car cela m'a pris sept ans de traitement au laser douloureux... ce n'est pas la même chose que d'ouvrir une bière et se faire tatouer, puis quatre bières plus tard d'avoir le tatouage..."

Mark Wahlberg était l'invité de Raymond Arroyo sur Fox News, pour faire la promo de son nouveau rôle de boxeur devenu prêtre, le Père Stuart Long, dans le film de Rosalind Ross, qui sortira le 15 avril prochain. "Ces films sur la religion sont difficiles à faire. En fait, il aura fallu six ans pour le faire, a-t-il déclaré avant de poursuivre, c'est sûrement le film le plus imprévisible de l'histoire. Évidemment nous avons déjà expliqué que c'était le film d'un bagarreur, qui essaye d'abord de devenir acteur, puis finalement entre dans les ordres. Mais c'est tellement différent de ça, il n'y a rien de mieux que de regarder le film sans savoir de quoi il s'agit."

Mark Wahlberg est également producteur du film, pour lequel il a dû s'imposer une prise de masse impressionnante en effectuant un régime de huit repas par jour.