Mark Zuckerberg et sa femme impliqués dans une polémique raciste et homophobe

Ils se retrouvent, bien malgré eux, au coeur d'une polémique vrombissante. Deux anciens membres des équipes de Mark Zuckerberg le poursuivent en justice, lui et son épouse Priscilla Chan, après avoir reçu des commentaires racistes, homophobes, et avoir été la cible d'agressions sexuelles... qui auraient été infligées par Liam Booth, l'ancien chef du service de sécurité du domicile du couple. Meghan Markle aurait même été citée lors d'une altercation, selon les informations de Business Insider.

Selon Mia King - assistante aux opérations de sécurité - et un homme resté anonyme - responsable des opérations - tous deux membres de la communauté LGBTQ+, Liam Booth aurait tenu des propos intolérables. Il aurait appelé la duchesse de Sussex "ghetto" à plusieurs reprises et aurait assuré que Meghan Markle "avait pollué le sang royal" en épousant le prince Harry. Comme on peut le lire sur les papiers remplis auprès de la cour de San Francisco, l'accusé aurait également fait de nombreuses remarques déplacées à propos de l'homosexualité, aurait mis des fessées régulières à son confrère en mimant "des actes sexuels obscènes".

Les trois collègues ont travaillé dans l'une des propriétés de Mark Zuckerberg et Priscilla Chan, qui possèdent des terres à Bay Area, San Francisco, mais aussi à Hawaï et dans le Montana. Avant d'être engagé par le couple, Liam Booth avait collaboré avec Barack Obama et s'était chargé de sa protection personnelle. S'il a démissionné en 2019 et fait ses adieux au créateur de Facebook, il peut toujours compter sur le soutien de son ancien patron. Ben LaBolt, le porte-parole du couple, a affirmé que ni l'un ni l'autre ne validait ces accusations et que l'enquête menée pour en découdre n'avait fait ressortir aucune preuve.

Ces accusations cherchent à dénigrer injustement l'un de nos collègues

"Comme nous l'avons déjà déclaré, au moment où ces faits ont été médiatisés de manière anonyme il y a plus de deux ans, notre équipe suit un code de conduite strict, a-t-il ajouté. Un comportement approprié est requis pour tous nos membres. Chacun de nos employés adhère à ce code de conduite. Toute plainte déposée auprès de notre personnel des ressources humaines est prise au sérieux et fait l'objet d'une enquête et d'un traitement. Nous sommes fiers de notre équipe de professionnels et sommes convaincus que ces accusations, qui cherchent à dénigrer injustement l'un de nos collègues, échoueront..."