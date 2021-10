Mark Zuckerberg (Facebook) perd des milliards après une panne mondiale !

Votre tante complotiste n'a pas pu poster son message quotidien contre les vaccins ? Votre collègue de bureau n'a pas pu partager son poké bowl en photo ? Vous n'avez pas pu envoyer un GIF à votre chéri pour lui dire que vous vous vouliez manger pizza ce soir ? C'est normal, l'empire Facebook a connu la pire panne de son histoire. De quoi créer des sueurs froides à Mark Zuckerberg.

Lundi 4 octobre, plusieurs réseaux sociaux et messageries étaient à l'arrêt aux quatre coins du monde. L'incident, causé par un problème technique, constitue la panne "la plus importante jamais observée" par Downdetector, qui recense les signalements des utilisateurs relate l'AFP. "Des milliards d'utilisateurs ont été affectés", a assuré le site. La gigantesque panne a été causée par un "changement de configuration défectueux" des routeurs qui "coordonnent le trafic entre les serveurs", a fini par expliquer Facebook dans un communiqué publié sur son site.

La perturbation technique a eu des "effets en cascade", au point que "de nombreux outils et systèmes que nous utilisons au quotidien en interne ont aussi été affectés, compliquant nos efforts pour diagnostiquer et réparer le problème", détaille le groupe. "A l'immense communauté de personnes et entreprises dans le monde qui dépendent de nous : nous sommes désolés. Nous travaillons dur à vous redonner accès à nos applis et services et sommes heureux de vous dire qu'ils reviennent en ligne en ce moment", a tweeté Facebook lundi, après sept heures de panne.

Conséquence quasi immédiate de cette panne monstre, l'empire Facebook s'est effondré en Bourse et son créateur Mark Zuckerberg y a laissé des plumes... Le génie de l'informatique, âgé de 37 ans, a vu sa fortune perde énormément d'argent. A cause de la chute de ses actions, il a perdu plus de 6 milliards de dollars en quelques heures, faisant tomber sa fortune à 121,6 milliards, affirme un décompte de Bloomberg. Ses pertes atteignent 15 milliards depuis la mi-septembre... On ne s'en fait pas pour lui, il y a peu de chances qu'il mange des coquillettes à la fin du mois.