Marlène Schiappa en couverture de Playboy : ces photos qui font déjà beaucoup parler, un projet assumé

Marlène Schiappa, une femme aux fortes convictions, souvent là on ne l'attend pas.

Ce vendredi 31 mars 2023, Le Parisien révèle une information qui fait déjà beaucoup parler. La Secrétaire d'État auprès de la Première ministre Elisabeth Borne, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, a accepté de poser pour la Une du magazine Playboy. Une séance photo qui sera dévoilée dans le numéro du 8 avril prochain qui s'accompagne d'une longue interview de 12 pages dans laquelle il est question de tous les sujets importants pour Marlène Schiappa. Un entretien fourni "traitant essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature", rapporte Le Parisien. "Violences faites aux femmes et intrafamiliales, économie solidaire, écologie, réchauffement climatique", autant de sujets qui y seront abordés.

Première femme politique à faire la couverture de Playboy

Mais un autre sujet brûle d'ores et déjà toutes les lèvres : Marlène Schiappa apparaîtra-t-elle dénudée dans les pages de Playboy, qui a construit sur sa notoriété sur ses images sexy ? Et bien non, contrairement à ce que certaines rumeurs commencent déjà à avancer, détaillant qu'elle se dévoilerait enroulée dans un drapeau français. D'une part parce que ce n'est pas les valeurs de la femme que Marlène Schiappa défend et d'autre part parce que Playboy a évolué, se voulant plus élégant. "Elle (Marlène Schiappa) est habillée et porte une robe longue blanche. C'est le cas de toutes les photos", a d'ores et déjà fait savoir son cabinet au Parisien qui souligne que ce genre de rumeurs non fondées "montre à quel point la liberté des femmes de disposer de leur corps comme elles l'entendent n'est pas acquise". Les équipes de Marlène Schiappa disent assumer "de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive". "Marlène Schiappa est la seule ministre capable d'aller répondre aux questions d'un magazine comme Playboy, c'est d'ailleurs la première femme politique à en faire la couverture", commente également son entourage.

Un projet qui ne manque pas de rencontrer déjà quelques critiques, mais il est sur que Marlène Schiappa saura les affronter, alors que ce nouveau coup de com' fait grincer des dents au sein du gouvernement. "Peu importe la tenue, s'étrangle un conseiller ministériel. C'est lunaire, ce n'est pas possible !"



Un nouvel homme dans sa vie, qui a pris une grande décision pour elle

Au début du mars, la nouvelle relation amoureuse de Marlène Schiappa était révélée en couverture de Paris Match. Après avoir vécu une très belle histoire d'amour avec son mari Cédric Bruguière qu'elle avait rencontré quand elle avait 19 ans, et qui a donné naissance à deux filles, la Secrétaire d'Etat est aujourd'hui amoureuse de Matthias Savignac. La femme politique de 40 ans et le président de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) ont eu un véritable coup de foudre. Un coup de foudre tel que Matthias Savignac a abandonné ses fonctions d'administrateur de la Mutualité Française pour qu'il n'ait pas de conflits d'intérêt avec la fonction de sa nouvelle compagne et qu'elle puisse continuer à gérer les dossiers mutualistes. L'amour est aussi une affaire de concessions.