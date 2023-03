Marlène Schiappa séparée du père de ses deux filles : son nouveau compagnon prend une décision radicale

Ce lundi 6 mars, News Assurance Pro a révélé que Matthias Savignac a quitté sa fonction d'administrateur de la Mutualité Française "afin de permettre à sa nouvelle compagne, Marlène Schiappa, de pouvoir continuer à gérer les dossiers mutualistes". Pour rappel, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative l'avait rencontré il y a quelques mois à New-York, alors qu'elle était déjà séparée du père de ses deux filles, avec qui elle s'était mariée.

Jeudi dernier, le nouveau couple apparaissait sur la Une de Paris Match. Le magazine décrivait le nouveau compagnon de Marlène Schiappa comme un homme à "l'allure athlétique", et aux "tatouages qui dépassent des poignets de chemise". Il porterait également "une bague très rock n' roll" au pouce et aurait initialement "commencé sa carrière comme basketteur de compétition".

Comme une "évidence"

"C'était l'évidence, c'était l'immédiat", confiait la femme politique à l'hebdomadaire après avoir raconté leur rencontre. "Certains vont juger que c'est trop rapide, tant pis. De toute façon, pour faire les choses proprement, on a d'autres choix que de les faire vite", avait-elle également ajouté, elle qui, désormais, "s'autorise à marcher, bras dessus bras dessous, avec Matthias Savignac dans les rues de Paris", expliquait Paris Match. Elle tenait également à préciser que son histoire avec cet homme est "banale", et que "des millions de gens vivent ça".

Ce qui ne veut pas dire pour autant que sa notoriété n'est pas un facteur à prendre en compte et qu'elle va exposer son couple à tout-va : "La politique n'est pas un milieu tendre et je ne veux pas donner de bâton pour me faire battre". Mais hors de question non plus pour Marlène Schiappa et Matthias Savignac de "se cacher". Ils souhaitent simplement vivre leur histoire le plus "naturellement" possible.

A noter aussi que, comme l'avait précisé Paris Match, cette nouvelle relation ne l'empêchera pas non plus de rester proche de son époux - qu'elle avait rencontrée à l'âge de 19 ans et avec qui elle sera restée vingt ans - pour "continuer d'élever leurs deux filles comme ils l'ont toujours fait".