Diaporama : Marlène Schiappa en couverture de Playboy : ces photos qui font déjà beaucoup parler, un projet assumé

1 / 18 Marlène Schiappa en couverture de Playboy : ces photos qui font déjà beaucoup parler, un projet assumé

2 / 18 Marlène Schiappa a accepté de poser en couverture du magazine "Playboy". Exclusif - Marlène Schiappa (Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté) lors de l'enregistrement de l'émission "Chez Jordan". Paris. © Cédric Perrin/Bestimage © BestImage, CEDRIC PERRIN / BESTIMAGE

3 / 18 Certaines informations sur la nature des photos ont été dévoilées par son cabinet. Marlène Schiappa au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 18 Non, Marlène ne sera pas dénudée et n'apparaîtra pas enroulée dans un drapeau français. Exclusif - Marlène Schiappa - Marlène Schiappa est l'invitée de V.Bénaïm dans son émission Le Gout des Autres, enregistrée le 16/02/2023 et diffusée le 05/03/2023 sur I24 News - Paris le 16/02/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 18 La séance photos sera accompagnée de 12 pages d'interview. Marlene Schiappa - Secretaire d Etat aupres de la Premiere ministre , chargee de l Economie sociale et solidaire et de la Vie associative - Premier conseil des ministres du second gouvernement Borne au palais de l'Élysée à Paris le 4 juillet 2022. © JB Autissier / Panoramic / Bestimage © BestImage, JB Autissier / Panoramic / Bestimage

6 / 18 Marlène Schiappa est la première femme politique à poser en couverture de "Playboy". Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative - Remise du prix de la Femme d'Influence 2022 au Palais Brogniart à Paris le 21 novembre 2022. © Veeren / Bestimage © BestImage, VEEREN / BESTIMAGE

7 / 18 Le numéro de "Playboy" sort le 8 avril 2023. Exclusif - Jour 2 - Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative - Deuxième édition du challenge caritatif "Talon Pointe Saison 2 / Can-Am" sur le circuit Paul Ricard au Castellet, France, le 9 juillet 2022. Exclusivement féminines, elles excellent dans leur domaine de prédilection : le cinéma, la danse, la chanson, la TV, la musique, le journalisme, la gastronomie, le sport, l'art, la mode... Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, sera l'invitée d'honneur et marraine de l'évènement caritatif. Elle donnera le départ de l'évènement sur le site du circuit Paul Ricard. Ce week-end se tenait sur le circuit Paul Ricard en ouverture de la LAMERA CUP, le challenge caritatif féminin TALON POINTE BY CAN-AM. A l'issue des deux étapes de notations, Charlotte Gabris remportait 3000 euros pour son association "La Maison des femmes", Sandra Sisley 2000 euros pour "la Bonne étoile" et Léna Simonne 1000 euros pour "Réseau entourage". Les autres participantes repartaient avec 500 euros de don pour chacune de leur association. Marlène Schiappa, tout récemment re-nommée au gouvernement - au poste de secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative - remettait les trophées lors de la cérémonie de podium, en tant que marraine de cet évènement associatif. © Patrick Carpentier/Bestimage © BestImage, Patrick Carpentier / Bestimage

9 / 18 Elle a rencontré, en décembre dernier à New-York, un beau brun barbu prénommé Matthias Savignac. Matthias Savignac, président du groupe MGEN - Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, rencontre les étudiants du master de l'ESS de l'université du Mans à Paris le 7 novembre 2022. © Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage © BestImage, Jonathan Rebboah / Panoramic / Bestimage

10 / 18 Exclusif - Marlène Schiappa - Marlène Schiappa est l'invitée de V.Bénaïm dans son émission Le Gout des Autres, enregistrée le 16/02/2023 et diffusée le 05/03/2023 sur I24 News - Paris le 16/02/2023 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

11 / 18 Marlène Schiappa au photocall de la 48ème cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 24 février 2023 © Dominique Jacovides / Olivier Borde / Bestimage © BestImage, BORDE-JACOVIDES / BESTIMAGE

12 / 18 Exclusif - Marlène Schiappa pose en backstage de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 à Paris - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

13 / 18 Rima Abdul-Malak, Marlène Schiappa - Remise du prix Ilan Halimi à l'Hôtel de Bourvallais à Paris, en présence d'E.Dupond-Moretti, ministre de la Justice, le 14 février 2023. © Jonathan Rebboah / Bestimage © BestImage

14 / 18 Exclusif - Marlène Schiappa sur le plateau de l'émission Face à Baba, présentée par C.Hanouna en direct sur C8 - Paris le 16/03/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

15 / 18 Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, inaugure le 1er marché de Noël durable et responsable à Paris, France, le 7 décembre 2022. © Jonathan Rebboah/Panoramic/Bestimage © BestImage

16 / 18 Exclusif - Marlène Schiappa - Backstage - Enregistrement de l'émission "TPMP (Touche Pas à Mon Poste)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 22 juin © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

17 / 18 A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la Citoyenneté, organise l'évènement " Toutes Marianne " autour de Marianne, incarnation de la République et de ses valeurs, Paris, France, le 8 mars 2022. © Stéphane Lemouton/Bestimage © BestImage, Stephane Lemouton / Bestimage