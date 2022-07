Marlène Schiappa et Sandra Sisley : Réunies pour un challenge 100% féminin, elles rayonnent sur un circuit spécial !

Une belle cause pour une course plus rapide que l'éclair ! Ce week-end, le Castellet a pris des couleurs 100% féminines grâce à Sandra Sisley et à son challenge caritatif Talons Pointes. Le but : réunir des jeunes femmes et leur permettre de gagner de l'argent en remportant une course de kart sur un circuit mondialement réputé.

Et elles étaient nombreuses à avoir accepté : les actrices Joséphine Draï et Charlotte Gabris avaient notamment fait le déplacement pour leurs associations (respectivement Super-héros et La Maison des femmes), ainsi que Lena Simonne, la femme du rappeur Romeo Elvis, qui défendait quant à elle Réseau Entourage ou encore Tristane Banon, qui voulait reverser ses gains à Stand, Speak, Rise up.

Elise Goldfarb, Julia Layani, Moldy Coo ou encore Nami Sackson étaient également au départ de la course, chacune pour leur cause, sans oublier Sandra Sisley en personne, qui a relevé avec brio le défi imposé à toutes les participantes, tentant de gagner une belle somme pour la fondation de son amie Laetitia Hallyday, La bonne étoile.