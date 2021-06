Euro 2021 : Charlotte Gabris et Philippe Lellouche fervents supporters au Fouquet's

Hier soir, toute une nation vibrait avec les Bleus. Les hommes de Didier Deschamps ont fait une superbe entrée en compétition face à l'Allemagne, avec une flopée d'occasions et une technique à toute épreuve. Si le commun des mortels regardait le match depuis chez soi avec des apéricubes, certains privilégiés ont pu assister à ce premier match de l'Euro 2020 de la France depuis un lieu exceptionnel : la suite Harcourt du Fouquet's, à Paris.

Une soirée diligentée par Paul de Saint Sernin, qui s'est donné pour objectif de faire du palace un haut lieu des supporters des Bleus. Moins convivial qu'une fan zone, le Fouquet's Barrière avait des airs de bistrot chic une fois que ses invités VIP se sont installés. Le mardi 15 juin 2021, la comédienne Charlotte Gabris, le musicien et ancien coach de The Voice Louis Bertignac et le comédien Philippe Lellouche ont fait canapé commun dans la suite pour suivre la rencontre en direct.