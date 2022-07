"Je crois en nous" : Romeo Elvis soutenu par sa femme Lena Simonne, même après les accusations

Alors qu'il était l'un des rappeurs les plus populaires du moment, Romeo Elvis avait eu la mauvaise surprise en 2020 de voir une ancienne histoire ressortir dans les médias : une jeune femme l'accusait d'agression sexuelle. Sans jamais nier les faits, il s'était immédiatement excusé, reconnaissant avoir "utilisé [s]es mains de manière inappropriée, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une".

Si cette affaire lui a valu de perdre pas mal de fans, il y en a une qui ne l'a jamais lâché : sa femme, la mannequin belge Lena Simonne, qui a toujours été derrière lui. Invité dans le podcast Elise & Julia, il a d'ailleurs raconté à quel point il avait pu compter sur elle. "Elle m'a dit : 'Je crois en notre couple'", a-t-il raconté, expliquant qu'elle avait trouvé la force de "penser loin".

Tous deux, en couple depuis 2015, se sont d'ailleurs mariés en août dernier et continuent de vivre une belle histoire. Le rappeur a d'ailleurs confié être "admiratif" de sa femme, dont il est très amoureux et à qui il avait dédié plusieurs chansons. Un mariage qui s'était déroulé en pleine nature et auquel avaient assisté ses parents, les artistes belges Marka et Laurence Bibot, ainsi que sa petite soeur Angèle.