Diaporama : "Je crois en nous" : Romeo Elvis soutenu par sa femme Lena Simonne, même après les accusations

La chanteuse Angèle (Angèle Van Laeken) 3 Awards: Artist Of The Year, Best Song et Breakthrough Artist/DJ/Producer et son frère le rappeur Roméo Elvis (Roméo Van Laeken) 2 Awards: Best Producer et celui du Best Live Act Award lors de la 8ème édition des Red Bull Elektropedia Awards dans la salle de Flagey, à Bruxelles, Belgique, le 13 novembre 2018.